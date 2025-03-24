Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове зенитовца Дугласа Сантоса.

«Дугласу Сантосу 31 год. Есть молодые, такие, как Круговой. Чтобы его не убивать совсем, решили Сантоса не вызвать. Шутка.

А если серьeзно, есть Данил Круговой, которому нужно набираться опыта», – сказал Карпин.