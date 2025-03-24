Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове зенитовца Дугласа Сантоса.
«Дугласу Сантосу 31 год. Есть молодые, такие, как Круговой. Чтобы его не убивать совсем, решили Сантоса не вызвать. Шутка.
А если серьeзно, есть Данил Круговой, которому нужно набираться опыта», – сказал Карпин.
- Дуглас Сантос был включен в расширенные составы сборных Бразилии и России на матчи в марте, но в итоге не попал в окончательную заявку ни одной из команд.
- 30-летний защитник получил гражданство России 21 октября 2024 года.
- Игрок в России с 2019 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова