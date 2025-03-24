Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России

Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России

Сегодня, 20:56
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове зенитовца Дугласа Сантоса.

«Дугласу Сантосу 31 год. Есть молодые, такие, как Круговой. Чтобы его не убивать совсем, решили Сантоса не вызвать. Шутка.

А если серьeзно, есть Данил Круговой, которому нужно набираться опыта», – сказал Карпин.

  • Дуглас Сантос был включен в расширенные составы сборных Бразилии и России на матчи в марте, но в итоге не попал в окончательную заявку ни одной из команд.
  • 30-летний защитник получил гражданство России 21 октября 2024 года.
  • Игрок в России с 2019 года.

Еще по теме:
Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России 3
Реакция Кругового на вызов Дугласа Сантоса в сборную России 2
Агент Дугласа Сантоса высказался о выборе игрока между сборными
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дуглас Сантос Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1742841122
ДЗЮБА тоже молодой ???КАРПИН взял деньги от ДЗЮБЫ чтобы побил рекорд
Ответить
Главные новости
Клуб-чемпион России со 104-летней историей может закрыться
21:34
2
Стало известно, как Дзюба вел себя в сборной: «Собирал всех после ужина и рассказывал свои байки»
21:07
3
Смирнов – о ситуации в «Химках»: «Рыло в пуху по самое не балуйся»
20:35
1
Адвокат освобожденного по УДО Ефремова: «Михаил скучал по «Спартаку» в тюрьме»
20:24
4
Банковские счета клуба РПЛ заблокировали
20:05
3
Карпин раскрыл причину, почему он вызвал Дзюбу в сборную
19:56
5
ВидеоМассовая драка на детском турнире имени Аленичева
19:24
4
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
19:14
Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России
18:49
16
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»
18:29
2
Все новости
Все новости
Определена самая популярная спортивная лига у россиян
21:44
Казаков заявил, что Глушенков сядет в запас «Зенита»
21:22
2
Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада
21:03
Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России
20:56
1
Миранчук ответил, чего ему не хватает в Швейцарии
20:15
Карпин раскрыл причину, почему он вызвал Дзюбу в сборную
19:56
5
ВидеоМассовая драка на детском турнире имени Аленичева
19:24
4
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
19:14
Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России
18:49
16
Кафанов: «Сафонов стал своим в «ПСЖ»
18:45
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»
18:29
2
Определен самый популярный матч РПЛ в 2024 году
18:22
3
Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину
17:55
3
Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»
17:29
22
Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес
17:20
3
Погребняк дал совет игрокам «Зенита» перед решающими матчами сезона
17:13
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
1
Черчесов объяснил провал России на Евро-2020
16:59
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
12
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы
16:15
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Головин подешевел на Transfermarkt
15:43
10
Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»
15:03
3
Черчесов высказался о тренерском имидже: «Все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим»
14:53
1
Стало известно, когда хавбек «Зенита» вернется на поле после перелома
14:45
Мамаев высказался о работе в футболе
14:11
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 