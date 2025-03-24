Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Карпин раскрыл причину, почему он вызвал Дзюбу в сборную

Сегодня, 19:56
5

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» поделился деталями беседы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

  • Карпин вызвал в команду Артема Дзюбу, с которым конфликтовал.
  • После этого Гурцкая заявил, что Карпина «нагнули», заставив вызвать Дзюбу.
  • Затем Гурцкая и Карпин встретились и поговорили.

– Я не считаю это переобуванием, потому что [был] недостаток информации, который был исправлен.

– Карпин вам позвонил?

– Мы созвонились. Не вижу разницы, кто кому позвонил.

– Почему? У вас не было мотивации ему звонить по этой теме.

– Значит, мы догадываемся, что мне написал Валерий Георгиевич. Мы с ним переговорили.

Мы знакомы очень много лет – наверное, лет тридцать. Можно говорить, что Карпин провоцирует, что он циник, не знаю, может что-то жестко сказать. Но он точно не лжец. По крайней мере, за много лет общения с ним я этого не видел. Одно время, когда он играл в «Сосьедаде», мы прям близко общались.

Он мне объяснил эту ситуацию по Дзюбе. Он сказал: «Я хотел показать, что я взрослый дядя. Понимая, что будет очень много вопросов, что я не хочу дать Артему побить рекорд».

Эта идея пришла в голову лично ему, он с ней обратился в РФС. На что от руководителей, от Дюкова и Митрофанова, получил ответ: «Если ты считаешь нужным его звать – зови, никаких препятствий нет».

– Что Карпину мешало раньше вызвать Дзюбу?

– Что мешало – наверное, лучше он скажет. Наверное, пришло время, когда он посчитал, что надо закрыть этот [вопрос], потому что иначе будет очень много ненужных разговоров о том, что он не дал ему это сделать из вредности.

Еще по теме:
Стало известно, как Дзюба вел себя в сборной: «Собирал всех после ужина и рассказывал свои байки» 3
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы 4
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Гурцкая Тимур
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1742835854
похоже на правду
Ответить
кайрос
1742835983
Ну вот вам Россия детки..Там в.ойна идет.900 тысяч убитых, раненых из рф. Но всем б.лять больше интереснее--почему Карпин позвал Дзюбу.
Ответить
subbotaspartak
1742838186
Я помню как Протасов бил Рекорд Симоняна в Чемпионате СССР... вся лига старалась...
Ответить
Главные новости
Клуб-чемпион России со 104-летней историей может закрыться
21:34
2
Стало известно, как Дзюба вел себя в сборной: «Собирал всех после ужина и рассказывал свои байки»
21:07
3
Смирнов – о ситуации в «Химках»: «Рыло в пуху по самое не балуйся»
20:35
1
Адвокат освобожденного по УДО Ефремова: «Михаил скучал по «Спартаку» в тюрьме»
20:24
4
Банковские счета клуба РПЛ заблокировали
20:05
3
Карпин раскрыл причину, почему он вызвал Дзюбу в сборную
19:56
5
ВидеоМассовая драка на детском турнире имени Аленичева
19:24
4
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
19:14
Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России
18:49
16
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»
18:29
2
Все новости
Все новости
Определена самая популярная спортивная лига у россиян
21:44
Казаков заявил, что Глушенков сядет в запас «Зенита»
21:22
2
Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада
21:03
Карпин прокомментировал невызов Дугласа Сантоса в сборную России
20:56
1
Миранчук ответил, чего ему не хватает в Швейцарии
20:15
Карпин раскрыл причину, почему он вызвал Дзюбу в сборную
19:56
5
ВидеоМассовая драка на детском турнире имени Аленичева
19:24
4
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
19:14
Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России
18:49
16
Кафанов: «Сафонов стал своим в «ПСЖ»
18:45
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»
18:29
2
Определен самый популярный матч РПЛ в 2024 году
18:22
3
Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину
17:55
3
Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»
17:29
22
Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес
17:20
3
Погребняк дал совет игрокам «Зенита» перед решающими матчами сезона
17:13
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
1
Черчесов объяснил провал России на Евро-2020
16:59
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
12
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы
16:15
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Головин подешевел на Transfermarkt
15:43
10
Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»
15:03
3
Черчесов высказался о тренерском имидже: «Все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим»
14:53
1
Стало известно, когда хавбек «Зенита» вернется на поле после перелома
14:45
Мамаев высказался о работе в футболе
14:11
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 