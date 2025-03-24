Карпин раскрыл причину, почему он вызвал Дзюбу в сборную

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» поделился деталями беседы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Карпин вызвал в команду Артема Дзюбу, с которым конфликтовал.

После этого Гурцкая заявил, что Карпина «нагнули», заставив вызвать Дзюбу.

Затем Гурцкая и Карпин встретились и поговорили.

– Я не считаю это переобуванием, потому что [был] недостаток информации, который был исправлен.

– Карпин вам позвонил?

– Мы созвонились. Не вижу разницы, кто кому позвонил.

– Почему? У вас не было мотивации ему звонить по этой теме.

– Значит, мы догадываемся, что мне написал Валерий Георгиевич. Мы с ним переговорили.

Мы знакомы очень много лет – наверное, лет тридцать. Можно говорить, что Карпин провоцирует, что он циник, не знаю, может что-то жестко сказать. Но он точно не лжец. По крайней мере, за много лет общения с ним я этого не видел. Одно время, когда он играл в «Сосьедаде», мы прям близко общались.

Он мне объяснил эту ситуацию по Дзюбе. Он сказал: «Я хотел показать, что я взрослый дядя. Понимая, что будет очень много вопросов, что я не хочу дать Артему побить рекорд».

Эта идея пришла в голову лично ему, он с ней обратился в РФС. На что от руководителей, от Дюкова и Митрофанова, получил ответ: «Если ты считаешь нужным его звать – зови, никаких препятствий нет».

– Что Карпину мешало раньше вызвать Дзюбу?

– Что мешало – наверное, лучше он скажет. Наверное, пришло время, когда он посчитал, что надо закрыть этот [вопрос], потому что иначе будет очень много ненужных разговоров о том, что он не дал ему это сделать из вредности.