Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ростовского клуба перед возобновлением сезона.

– Самым громким событием зимы стал уход Валерия Георгиевича из «Ростова». Как восприняли? Было ли это неожиданно?

– Нет, он же уже уходил. Так что сюрпризом не было. Он давно говорил, что устал. Нормально пережили, тем более помощник остался, так что почти ничего не поменялось. Всe нормально.

– Насколько приятно было снова увидеться с ним в сборной?

– Конечно, приятно. Да он и так всегда на связи, ему можно написать. Можно сказать, что он ушeл, но с нами всегда поддерживает хорошую связь.

– Отличается ли Валерий Карпин как тренер «Ростова», и как тренер сборной?

– Не сказал бы. Требования одни и те же. Не заметил, что здесь как-то строже. Стилистика понятна.