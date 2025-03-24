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Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»

Сегодня, 11:30
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Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ростовского клуба перед возобновлением сезона.

– Самым громким событием зимы стал уход Валерия Георгиевича из «Ростова». Как восприняли? Было ли это неожиданно?

– Нет, он же уже уходил. Так что сюрпризом не было. Он давно говорил, что устал. Нормально пережили, тем более помощник остался, так что почти ничего не поменялось. Всe нормально.

– Насколько приятно было снова увидеться с ним в сборной?

– Конечно, приятно. Да он и так всегда на связи, ему можно написать. Можно сказать, что он ушeл, но с нами всегда поддерживает хорошую связь.

– Отличается ли Валерий Карпин как тренер «Ростова», и как тренер сборной?

– Не сказал бы. Требования одни и те же. Не заметил, что здесь как-то строже. Стилистика понятна.

  • 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.
  • Тренер возглавляет сборную России с лета 2021 года.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Ростов Осипенко Максим Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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FanatSerj
1742810349
"помощник остался, так что почти ничего не поменялось" Что то вспомнилось из старого, "а если нет разницы то зачем платить больше" )))
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