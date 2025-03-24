Глушенков прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную России

Полузащитник сборной России Максим Глушенков перед товарищеским матчем с Замбией заявил, что никогда не отказывался от вызова в национальную команду.
– С мотивацией проблем не будет?
– В этом и мотивация, чтобы показать футбол, который хочет от нас увидеть главный тренер. Плюс – порадовать болельщиков, которые придут посмотреть на сборную России. А что еще?
– Хотя твоя история со сборной при Карпине не такая простая…
– Слушай, на эту тему Валерий Георгиевич уже дважды журналистам всe сказал. Мне кажется, добавить к этому нечего.
– Как с ребятами общаешься внутри сборной? Уверен, что кого‑то должно были задеть те слова.
– А кто мне что будет припоминать? Я же никогда не говорил, что не буду ездить в сборную. Вызовут – поеду, так в итоге и произошло. Но в какой‑то момент меня не вызывали, а в какой‑то я не поехал из‑за травмы. Вот и вся ситуация.
- Игра Россия – Замбия пройдет 25 марта и начнется в 20:00 мск.
- В прошлом Глушенков заявлял, что не видит смысла в матчах сборной России с командами уровня Вьетнама и Таиланда, добавив, что во время перерыва на игры национальных команд ему интереснее тренироваться с иностранцами «Зенита».
- 25-летний хавбек провел 3 матча за сборную России.