Глушенков прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную России

Полузащитник сборной России Максим Глушенков перед товарищеским матчем с Замбией заявил, что никогда не отказывался от вызова в национальную команду.

– С мотивацией проблем не будет?

– В этом и мотивация, чтобы показать футбол, который хочет от нас увидеть главный тренер. Плюс – порадовать болельщиков, которые придут посмотреть на сборную России. А что еще?

– Хотя твоя история со сборной при Карпине не такая простая…

– Слушай, на эту тему Валерий Георгиевич уже дважды журналистам всe сказал. Мне кажется, добавить к этому нечего.

– Как с ребятами общаешься внутри сборной? Уверен, что кого‑то должно были задеть те слова.

– А кто мне что будет припоминать? Я же никогда не говорил, что не буду ездить в сборную. Вызовут – поеду, так в итоге и произошло. Но в какой‑то момент меня не вызывали, а в какой‑то я не поехал из‑за травмы. Вот и вся ситуация.