Карпин сказал, чем его впечатлил Кисляк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новичках национальной команды.

– Какой впечатление от новичков сборной Ибишева и Кисляка?

– Очень приятное. По Ибишеву, наверное, меньше информации, а Кисляк впечатляет. Интеллектом. Все задатки, чтобы стать большим футболистом, у него есть.

– В какой позиции вы видите Кисляка? И вы говорили, что не совсем понимаете позицию Глушенкова в сборной. Есть ли определeнность в этом плане?

– Кисляка мы видим в роли опорного полузащитника. Там, где он играет в ЦСКА. По Глушенкову – пока мы используем его на фланге, но он может сыграть даже и нападающего. Если не нужен столб, то он может сыграть мобильного, юркого форварда.

– Вы говорили, что хотите заиграть как можно большее количество футболистов. Уменьшаются ли из-за этого шансы того же Кисляка появиться на поле во втором матче?

– Начнут другие ребята. Но то, что тот же Кисляк скорее всего выйдет на замену, шансы только повышаются.