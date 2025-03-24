Лига наций. Бельгия разгромила Украину (3:0) и сохранила место в дивизионе А

Сборная Бельгии по сумме двух встреч победила Украину в стыках Лиги наций.

После поражения 1:3 в первом матче бельгийцы дома выиграли со счетом 3:0.

Это позволило им сохранить прописку в элитном дивизионе турнира.

Все три гола Бельгия забила в последней четверти матча – отличились Максим Де Куйпер и дважды Ромелу Лукаку.

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Бельгия – Украина – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Де Куйпер, 70; 2:0 – Лукаку, 75; 3:0 – Лукаку, 86.

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