Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Экс-гендиректор «Крыльев Советов» объяснил, почему клуб не подписал Дзюбу

Экс-гендиректор «Крыльев Советов» объяснил, почему клуб не подписал Дзюбу

Сегодня, 00:15

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, кто заблокировал переход Артема Дзюбы в самарский клуб.

«Была возможность подписать Артема, но тренерский штаб и Сергей Корниленко, на тот момент, посчитали, что он не поможет.

По разного рода причинам, Артем возрастной игрок, достаточно специфический в раздевалке, а внутреннюю атмосферу в команде, которую выстраивал тренерский штаб годами, сломать очень легко.

Но это не говорит, что Артем плохой футболист, просто не подходил под ту игру, которую ставит Игорь Витальевич [Осинькин].

То, что Дзюба набрал хорошую форму и показывает достойный результат в «Акроне», и побил все возможные рекорды, – это очень круто», – заявил Андреев.

  • 36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре.
  • Он забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
  • В марте Артем стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и рекордсменом сборной России по количеству голов.

Еще по теме:
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт» 9
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать» 3
Карпин: «Вызвали Дзюбу в сборную для болельщиков» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Крылья Советов Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоРоналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
00:27
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» объяснил, почему клуб не подписал Дзюбу
00:15
ФотоМусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Вчера, 23:56
Семшов назвал лучшего игрока в истории «Зенита»
Вчера, 23:40
Роналду не реализовал пенальти в четвертьфинале Лиги наций
Вчера, 22:59
Куртуа пропустит матч с Украиной: известна причина
Вчера, 22:38
4
Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России
Вчера, 21:48
1
Замбиец из украинского клуба объяснил отказ играть с Россией
Вчера, 21:38
11
200-я сборная мира отказалась играть с Россией
Вчера, 21:24
6
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»
Вчера, 21:00
9
Все новости
Все новости
Мусаев назвал футболиста «Амкала» с потенциалом заиграть в РПЛ
Вчера, 22:51
Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России
Вчера, 21:48
1
Замбиец из украинского клуба объяснил отказ играть с Россией
Вчера, 21:38
11
Защитник «Краснодара» близок к возвращению после травмы
Вчера, 20:44
1
Ерохин рассказал, как игроки «Зенита» отреагировали на ситуацию с Венделом
Вчера, 20:34
1
Каррера оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки
Вчера, 19:54
В «Химках» отреагировали на информацию о махинации с «Арсеналом»
Вчера, 19:47
С клуба Первой лиги могут снять 9 очков за махинацию с участием «Химок»
Вчера, 19:14
1
«Рубин» разгромил соперника в товарищеском матче, махачкалинское «Динамо» победило «Ахмат»
Вчера, 18:28
1
Вратарь «Зенита» оценил пользу выходных после поражения от «Спартака»
Вчера, 18:13
Клуб РПЛ могут покинуть четыре легионера
Вчера, 17:54
Игрок «Краснодара» оформил пента-трик в матче с медиаклубом
Вчера, 17:38
17
Филимонов оценил шансы Помазуна сыграть за «Спартак» в ближайшее время
Вчера, 17:31
Мостовой – об оценках Мартинса: «Как же так быстро переобуваются»
Вчера, 16:56
6
Наумов объяснил, почему сложно оценить силу Семака в роли тренера
Вчера, 16:36
6
Мостовой сказал, есть ли в России футболисты, похожие на него
Вчера, 16:25
8
Хавбек ЦСКА может продолжить карьеру в Турции или на Балканах
Вчера, 15:37
Бонгонда может пропустить матч с «Ахматом»
Вчера, 15:11
5
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»
Вчера, 14:39
3
Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»
Вчера, 14:26
3
Российским хавбеком «Спартака» заинтересовались в одной из топ-5 лиг Европы
Вчера, 14:13
5
Определены самые популярные имена в истории сборной России
Вчера, 13:55
Замбиец из харьковского «Металлиста 1925» не поехал на матч с Россией
Вчера, 13:35
6
Карпин: «Вызвали Дзюбу в сборную для болельщиков»
Вчера, 13:25
6
Экс-вратарь «Спартака» дебютировал за «Уфу»: 4 пропущенных гола за 30 минут
Вчера, 13:08
19
Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов
Вчера, 12:49
1
В сборной России назвали основного вратаря
Вчера, 12:29
6
Канчельскис прокомментировал возможный отказ от ВАР
Вчера, 12:20
8
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 