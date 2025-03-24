Экс-гендиректор «Крыльев Советов» объяснил, почему клуб не подписал Дзюбу

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, кто заблокировал переход Артема Дзюбы в самарский клуб.

«Была возможность подписать Артема, но тренерский штаб и Сергей Корниленко, на тот момент, посчитали, что он не поможет.

По разного рода причинам, Артем возрастной игрок, достаточно специфический в раздевалке, а внутреннюю атмосферу в команде, которую выстраивал тренерский штаб годами, сломать очень легко.

Но это не говорит, что Артем плохой футболист, просто не подходил под ту игру, которую ставит Игорь Витальевич [Осинькин].

То, что Дзюба набрал хорошую форму и показывает достойный результат в «Акроне», и побил все возможные рекорды, – это очень круто», – заявил Андреев.