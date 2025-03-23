Семшов назвал лучшего игрока в истории «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов ответил, какого футболиста он считает лучшим в истории петербургского клуба.

«Андрей Аршавин действительно лучший игрок в истории «Зенита». Он очень много выиграл с «Зенитом», добился с командой хороших результатов в плане перехода в зарубежный клуб и достаточно неплохо там действовал.

Конечно, лишнее подтверждение – его игры за сборную. Ещe нужно отталкиваться от того, что Андрей – воспитанник «Зенита». Немаловажно, что он воспитывался в «Зените», – сказал Семшов.