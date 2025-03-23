Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Семшов назвал лучшего игрока в истории «Зенита»

Вчера, 23:40

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов ответил, какого футболиста он считает лучшим в истории петербургского клуба.

«Андрей Аршавин действительно лучший игрок в истории «Зенита». Он очень много выиграл с «Зенитом», добился с командой хороших результатов в плане перехода в зарубежный клуб и достаточно неплохо там действовал.

Конечно, лишнее подтверждение – его игры за сборную. Ещe нужно отталкиваться от того, что Андрей – воспитанник «Зенита». Немаловажно, что он воспитывался в «Зените», – сказал Семшов.

  • Аршавин выиграл с «Зенитом» 6 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Его статистика: 376 матчей, 80 голов, 108 ассистов.

Еще по теме:
Семшов назвал двух игроков, способных превзойти рекорд Дзюбы
Семшов сказал, благодаря кому «Спартак» вернулся в борьбу за чемпионство 6
Семшов выразил несогласие с удалением игрока «Факела» Якимова
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семшов Игорь Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоРоналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса
00:27
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» объяснил, почему клуб не подписал Дзюбу
00:15
ФотоМусиала забил Италии в пустые после углового, пока Доннарумма пошел высказывать претензии партнерам
Вчера, 23:56
Семшов назвал лучшего игрока в истории «Зенита»
Вчера, 23:40
Роналду не реализовал пенальти в четвертьфинале Лиги наций
Вчера, 22:59
Куртуа пропустит матч с Украиной: известна причина
Вчера, 22:38
4
Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России
Вчера, 21:48
1
Замбиец из украинского клуба объяснил отказ играть с Россией
Вчера, 21:38
11
200-я сборная мира отказалась играть с Россией
Вчера, 21:24
6
Ветеран «Зенита» – о рекорде Дзюбы: «Можно прислать кенгуру из Австралии, с пингвинами сыграть. Им он по три забьeт»
Вчера, 21:00
9
Все новости
Все новости
Мусаев назвал футболиста «Амкала» с потенциалом заиграть в РПЛ
Вчера, 22:51
Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России
Вчера, 21:48
1
Замбиец из украинского клуба объяснил отказ играть с Россией
Вчера, 21:38
11
Защитник «Краснодара» близок к возвращению после травмы
Вчера, 20:44
1
Ерохин рассказал, как игроки «Зенита» отреагировали на ситуацию с Венделом
Вчера, 20:34
1
Каррера оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки
Вчера, 19:54
В «Химках» отреагировали на информацию о махинации с «Арсеналом»
Вчера, 19:47
С клуба Первой лиги могут снять 9 очков за махинацию с участием «Химок»
Вчера, 19:14
1
«Рубин» разгромил соперника в товарищеском матче, махачкалинское «Динамо» победило «Ахмат»
Вчера, 18:28
1
Вратарь «Зенита» оценил пользу выходных после поражения от «Спартака»
Вчера, 18:13
Клуб РПЛ могут покинуть четыре легионера
Вчера, 17:54
Игрок «Краснодара» оформил пента-трик в матче с медиаклубом
Вчера, 17:38
17
Филимонов оценил шансы Помазуна сыграть за «Спартак» в ближайшее время
Вчера, 17:31
Мостовой – об оценках Мартинса: «Как же так быстро переобуваются»
Вчера, 16:56
6
Наумов объяснил, почему сложно оценить силу Семака в роли тренера
Вчера, 16:36
6
Мостовой сказал, есть ли в России футболисты, похожие на него
Вчера, 16:25
8
Хавбек ЦСКА может продолжить карьеру в Турции или на Балканах
Вчера, 15:37
Бонгонда может пропустить матч с «Ахматом»
Вчера, 15:11
5
Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»
Вчера, 14:39
3
Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо»
Вчера, 14:26
3
Российским хавбеком «Спартака» заинтересовались в одной из топ-5 лиг Европы
Вчера, 14:13
5
Определены самые популярные имена в истории сборной России
Вчера, 13:55
Замбиец из харьковского «Металлиста 1925» не поехал на матч с Россией
Вчера, 13:35
6
Карпин: «Вызвали Дзюбу в сборную для болельщиков»
Вчера, 13:25
6
Экс-вратарь «Спартака» дебютировал за «Уфу»: 4 пропущенных гола за 30 минут
Вчера, 13:08
19
Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов
Вчера, 12:49
1
В сборной России назвали основного вратаря
Вчера, 12:29
6
Канчельскис прокомментировал возможный отказ от ВАР
Вчера, 12:20
8
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 