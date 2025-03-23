Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил включение Дугласа Сантоса в расширенный состав национальной команды.

– У Сантоса сейчас есть выбор, за какую сборную играть?

– Не знаю, есть ли у него выбор. В расширенный список нашей сборной мы его можем включать. Перед тем как вызвать в окончательный список, мы пообщались бы с ним.

– Дугласа хотели вызвать просто на будущее?

– Мы и смотрим молодежь. Посмотрим, какое будущее. Может, завтра молодежь исчезнет? Условно, Круговой в ЦСКА перестанет играть. Как его вызывать в сборную? Я, конечно, не думаю, что так случится, но вдруг?