Карпин ответил о будущем Дугласа Сантоса в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил включение Дугласа Сантоса в расширенный состав национальной команды.
– У Сантоса сейчас есть выбор, за какую сборную играть?
– Не знаю, есть ли у него выбор. В расширенный список нашей сборной мы его можем включать. Перед тем как вызвать в окончательный список, мы пообщались бы с ним.
– Дугласа хотели вызвать просто на будущее?
– Мы и смотрим молодежь. Посмотрим, какое будущее. Может, завтра молодежь исчезнет? Условно, Круговой в ЦСКА перестанет играть. Как его вызывать в сборную? Я, конечно, не думаю, что так случится, но вдруг?
- Дуглас Сантос был включен в расширенные составы сборных Бразилии и России на матчи в марте, но в итоге не попал в окончательную заявку ни одной из команд.
- 30-летний защитник получил гражданство России 21 октября 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»