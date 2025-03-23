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Карпин оценил состояние Глушенкова

Сегодня, 16:48
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о желании нападающего Максима Глушенкова выступать за национальную команду.

– Можете подробно рассказать про разговор с Глушенковым?

– Он сказал, и я ему верю, что он говорил так: раз уж не вызвали в сборную, потренируюсь в «Зените» с хорошими футболистами. Не было такого, что это лучше вызова в сборную. Естественно, я задал вопрос, хочет ли он играть за сборную вне зависимости от соперника, и он ответил утвердительно.

– Почему Глушенков не показывает прежний уровень игры?

– Не знаю. Не ко мне вопрос. Уровень Глушенкова в осенней части не сравнится с тем, который мы видим в весенней. Почему – не знаю. Я же не видел, как они готовятся. Но его уровень мастерства присутствует и никуда не делся.

– У Сантоса сейчас есть выбор, за какую сборную играть?

– Не знаю, есть ли у него выбор. В расширенный список нашей сборной мы его можем включать. Перед тем как вызвать в окончательный список, мы пообщались бы с ним.

– Дугласа хотели вызвать просто на будущее?

– Мы и смотрим молодежь. Посмотрим, какое будущее. Может, завтра молодежь исчезнет? Условно, Круговой в ЦСКА перестанет играть. Как его вызывать в сборную? Я, конечно, не думаю, что так случится, но вдруг?

– Как оцените мячи? Дзюба говорил, что они непривычные.

– Непривычные мячи. Это нормально. Каждый раз, когда переходим с одних мячей на другие, футболистам непривычно. Им все не так – то поле плохое, то трусы не те, то еще что‑то. Непривычно, наверное, да.

  • В прошлом Глушенков заявлял, что не видит смысла в матчах сборной России с командами уровня Вьетнама и Таиланда, добавив, что во время перерыва на игры национальных команд ему интереснее тренироваться с иностранцами «Зенита».
  • 25-летний хавбек провел 2 матча за сборную России, но не играл за нее с сентября 2023 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Зенит Замбия Россия Глушенков Максим Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1742739833
...то поле плохое, то трусы не те... Ну хоть не стринги...
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