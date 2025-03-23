Наумов объяснил, почему сложно оценить силу Семака в роли тренера

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Ни один человек в России не может сказать: сильный Семак тренер или не сильный. Условия работы абсолютно разные, чем, например, в «Факеле». На месте Семака с такими ресурсами и Пятибратов мог становиться чемпионом с «Зенитом». Семак шесть раз выигрывал золото во главе «Зенита», но не уверен, что с другим клубом он станет чемпионом.

«Уфа» же при нeм не заняла первое место, не выиграла ни одной медали. Если в год столетия «Зенита» клуб не станет чемпионом, я не уверен, что Семака оставят. Могут задуматься, что он там засиделся», – сказал Наумов.