Карпин сказал, стало ли ближе возвращение России к международным турнирам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с возвращением национальной команды к международным турнирам.

– Как чувствуете, насколько близко возвращение России?

– Ничего не чувствую вообще. А вы чувствуете? Ближе, потому что Трамп с Путиным общаются.

– Не обидно, что они обсуждают хоккей, а не футбол?

– Нет, не обидно. Главное, чтобы общались. Надо будет, и про футбол пообщаются.

– Как вы относитесь к рекорду Дзюбы? У Олега Блохина 42 мяча, а наша сборная – правопреемница СССР.

– Это рекорд, но российский, а не советский. По‑моему, очень просто все. Мы признаем, что есть советский бомбардир Блохин, а есть российский бомбардир Дзюба.

– Отпустите еще кого‑то из состава?

– Может быть. Думаю, Ваня Сергеев не примет участие в матче. Могу отпустить его и сегодня.

– Как вам посещаемость матчей? Может, стоит проводить матчи в регионах?

– Понятно, что хочется играть при полных стадионах. В Волгограде и Краснодаре матчи проводили. Эту практику будем дальше применять. Нужно смотреть на логистику, затраты и состояние полей.