Карпин: «Вызвали Дзюбу в сборную для болельщиков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов Артема Дзюбы на мартовский сбор.

«Я надеялся, что про Артeма Дзюбу больше не будут спрашивать, когда я его вызвал (улыбается).

Я позвонил ему до вызова и сообщил, что, скорее всего, он отыграет один матч. Мы его вызывали в том числе и для болельщиков», – сказал Карпин.