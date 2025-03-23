Карпин: «Вызвали Дзюбу в сборную для болельщиков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов Артема Дзюбы на мартовский сбор.
«Я надеялся, что про Артeма Дзюбу больше не будут спрашивать, когда я его вызвал (улыбается).
Я позвонил ему до вызова и сообщил, что, скорее всего, он отыграет один матч. Мы его вызывали в том числе и для болельщиков», – сказал Карпин.
- Дзюба забил на этой неделе Гренаде (5:0).
- Мяч Артема стал для него 31-м за сборную – это рекорд.
- Дзюба уже покинул расположение сборной.
Источник: «Чемпионат»