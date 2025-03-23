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Карпин: «Вызвали Дзюбу в сборную для болельщиков»

Сегодня, 13:25
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов Артема Дзюбы на мартовский сбор.

«Я надеялся, что про Артeма Дзюбу больше не будут спрашивать, когда я его вызвал (улыбается).

Я позвонил ему до вызова и сообщил, что, скорее всего, он отыграет один матч. Мы его вызывали в том числе и для болельщиков», – сказал Карпин.

  • Дзюба забил на этой неделе Гренаде (5:0).
  • Мяч Артема стал для него 31-м за сборную – это рекорд.
  • Дзюба уже покинул расположение сборной.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Акрон Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (5)
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БАЗАРА НЕТ
1742725700
И правильно
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шахта Заполярная
1742726707
Не надо сборную превращать в цирк.
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NewLife
1742728816
" Мы его вызывали в том числе и для болельщиков" которые сидят в рфс)
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VVM1964
1742731254
На потеху публике ! )))...
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