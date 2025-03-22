Тренер БАТЭ прокомментировал разгром от «Зенита»

Иван Мигаль, главный тренер БАТЭ, прокомментировал 0:5 от «Зенита» в товарищеском матче.
– Мы сюда приехали не за результатом, а за опытом. Самое главное – мы его получили. Я ребят после первого тайма спросил, но они задышали. Сооружение закрытое, может, им не хватало воздуха, поэтому, может, на каком‑то отрезке быстрых два мяча пропустили, как‑то не вошли в игру.
Все равно видно, что совсем другие скорости, быстрота принятия решений, уровень легионеров здесь намного выше, чем у нас. Повторюсь, это положительный опыт. Мы хотим развиваться, поэтому игра только в плюс.
– Какой опыт вы получили?
– Что нужно быстрее принимать решения, как можно больше играть в одно‑два касания. Видим, что здесь футбол намного быстрее.
- У «Зенита» дубль оформил Александр Соболев.
- БАТЭ – 15-кратный чемпион Беларуси.
- Это единственная команда из Беларуси, игравшая в группе ЛЧ.
Источник: «Матч ТВ»