Агкацев рассказал о поведении Дзюбы в сборной России

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил пребывание Артема Дзюбы в сборной России.
- Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
- Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
- Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
– Удивились вызову Дзюбы в сборную?
– Думаю, все удивились.
– Добавил атмосферу в раздевалке?
– Конечно, да. Он был заводилой в раздевалке. Шутил, как обычно. Я под раздачу не попадал (смеется).
– Как поздравляли его с рекордом?
– Все подошли в раздевалке, поздравили, порадовались за него. Это очень большое достижение.
Источник: «Матч ТВ»