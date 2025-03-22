Агкацев рассказал о поведении Дзюбы в сборной России

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев оценил пребывание Артема Дзюбы в сборной России.

Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Удивились вызову Дзюбы в сборную?

– Думаю, все удивились.

– Добавил атмосферу в раздевалке?

– Конечно, да. Он был заводилой в раздевалке. Шутил, как обычно. Я под раздачу не попадал (смеется).

– Как поздравляли его с рекордом?

– Все подошли в раздевалке, поздравили, порадовались за него. Это очень большое достижение.