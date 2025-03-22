Ротенберг охарактеризовал Дзюбу

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о своем отношении к Артему Дзюбе.
- Форвард «Акрона» отличился 31-м голом в составе российской сборной и побил рекорд Александра Кержакова.
- Ранее он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив того же Кержакова.
«Хотел бы я видеть Дзюбу в «Сочи», если Артем решит продолжить карьеру? Не буду отвечать на этот вопрос – это некорректно.
Как спортсмен он мне симпатичен, потому что в этом возрасте добиться такого результата – это дорогого стоит, он молодец.
Конечно, Дзюба – один из лучших нападающих в истории российского футбола», – заявил Ротенберг.
Источник: «РБ Спорт»