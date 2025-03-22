Фабрегас побывал на базе «Реала»: подробности

Главного тренера «Комо» Сеска Фабрегаса заметили на тренировочной базе «Реала» в Вальдебебасе.

Там испанский специалист встретился с Карло Анчелотти. Они обсудили будущее полузащитника Нико Паса.

Фабрегас заявил о желании сохранить аргентинца еще на один сезон. Анчелотти поддержал это.

У «Реала» есть опция обратного выкупа Паса в течение следующих трех лет: за 8 млн евро в 2025 году, за 9 млн – в 2026-м и за 10 млн – в 2027-м.

На хавбека претендует «Интер», но его переход в миланский клуб маловероятен из-за позиции «Реала» и «Комо».