Форвард «Ахмата» Самородов высказался о своем будущем на фоне интереса «Спартака»

Нападающий Максим Самородов дал комментарий по поводу своего будущего в «Ахмате»,

22-летний казахстанский футболист не исключил смену команды по окончании сезона.

– Не смотрю новости и не слушаю никого. Стараюсь выкладываться на играх и тренировках. Чувствую, что прибавил, но это все благодаря работе.

– Какие у тебя планы на будущее? Хотел бы поиграть в топовых российских командах или уехать в Европу?

– Как сезон закончится, буду рассматривать варианты, если они будут. Пока нечего сказать.

Конечно, хотелось бы играть в сильном чемпионате, но до него нужно сначала дорасти.