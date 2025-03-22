Форвард «Ахмата» Самородов высказался о своем будущем на фоне интереса «Спартака»

Нападающий Максим Самородов дал комментарий по поводу своего будущего в «Ахмате»,
22-летний казахстанский футболист не исключил смену команды по окончании сезона.
– Не смотрю новости и не слушаю никого. Стараюсь выкладываться на играх и тренировках. Чувствую, что прибавил, но это все благодаря работе.
– Какие у тебя планы на будущее? Хотел бы поиграть в топовых российских командах или уехать в Европу?
– Как сезон закончится, буду рассматривать варианты, если они будут. Пока нечего сказать.
Конечно, хотелось бы играть в сильном чемпионате, но до него нужно сначала дорасти.
- Сообщалось, что на Самородова претендует «Спартак».
- Также за форвардом следят «Динамо» и «Краснодар».
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»