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  • Форвард «Ахмата» Самородов высказался о своем будущем на фоне интереса «Спартака»

Форвард «Ахмата» Самородов высказался о своем будущем на фоне интереса «Спартака»

Сегодня, 10:59

Нападающий Максим Самородов дал комментарий по поводу своего будущего в «Ахмате»,

22-летний казахстанский футболист не исключил смену команды по окончании сезона.

– Не смотрю новости и не слушаю никого. Стараюсь выкладываться на играх и тренировках. Чувствую, что прибавил, но это все благодаря работе.

– Какие у тебя планы на будущее? Хотел бы поиграть в топовых российских командах или уехать в Европу?

– Как сезон закончится, буду рассматривать варианты, если они будут. Пока нечего сказать.

Конечно, хотелось бы играть в сильном чемпионате, но до него нужно сначала дорасти.

  • Сообщалось, что на Самородова претендует «Спартак».
  • Также за форвардом следят «Динамо» и «Краснодар».
  • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,8 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Самородов Максим
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