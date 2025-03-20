«Спартак» летом может купить форварда «Ахмата»

«Спартак» следит за нападающим «Ахмата» Максимом Самородовым.
«Есть три претендента на Самородова – это московские «Спартак» и «Динамо», а также «Краснодар».
Работа в этом направлении уже идeт, и с очень высокой долей вероятности Максим Самородов будет продан «Ахматом» в один из вышеуказанных клубов», – написал источник.
- 22-летний игрок стоит 1,8 миллиона евро.
- В 20 матчах за «Ахмат» Самородов забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- В 21 игре за сборную Казахстана у Максима 3 забитых мяча.
Источник: телеграм-канал «Серый CARDINAL»