«Спартак» летом может купить форварда «Ахмата»

«Спартак» следит за нападающим «Ахмата» Максимом Самородовым.

«Есть три претендента на Самородова – это московские «Спартак» и «Динамо», а также «Краснодар».

Работа в этом направлении уже идeт, и с очень высокой долей вероятности Максим Самородов будет продан «Ахматом» в один из вышеуказанных клубов», – написал источник.