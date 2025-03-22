Рафинья раскрыл, кто убедил его остаться в «Барселоне»: «Я чувствовал себя некомфортно»

Нападающий «Барселоны» Рафинья признался, что всерьез думал о смене команды в прошлом году.
«После Кубка Америки было неспокойно. Ежедневно появлялись новости о моем уходе, и я действительно думал об этом, потому что чувствовал себя некомфортно.
Все шло не так, как хотелось, я провел сезон ниже своего уровня. Тяжело видеть, как люди говорят, что я не подхожу клубу. Я начал думать об этом.
Но потом мне позвонил Флик. Он сказал, чтобы я приехал на разговор. Тренер заверил, что рассчитывает на меня. Это стало важным моментом в решении остаться«, – рассказал Рафинья.
- В этом сезоне бразилец забил 27 голов и сделал 20 ассистов в 42 матчах.
- Рафинью считают главным претендентом на «Золотой мяч» в 2025 году.
Источник: Globo Esporte