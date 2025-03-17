Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal: смена лидера и резкое падение Салаха

Goal обновил рейтинг игроков, претендующих на получение следующего «Золотого мяча».
Лидером стал нападающий «Барселоны» Рафинья, который до этого был на третьем месте.
Вторая строчка осталась за Килианом Мбаппе, а Мохамед Салах рухнул с первой на шестую позицию.
Новое лицо в топ-3 рейтинга – 17-летний вингер «Барсы» Ламин Ямаль.
- Рафинья («Барселона»);
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Педри («Барселона»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Джуд Беллингем («Реал»).
Источник: Goal