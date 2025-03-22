Семшов сказал, благодаря кому «Спартак» вернулся в борьбу за чемпионство

Игорь Семшов оценил прогресс «Спартака» в сезоне-2024/25.
«От Станковича очень многое идет. Он дает карт‑бланш футболистам, правильно подсказывает. Показывает, как играли в Европе. Я согласен, если тренер футбольный, сам играл в футбол, то всем проще.
Если «Спартак» в этом году захочет не занять первое место, то ему нужно поменять Станковича на тех, которые у него были раньше. На нефутбольных.
«Спартак», безусловно, угадал и правильно сделал, что поставил футбольного тренера», – сказал Семшов.
- «Спартак» победил «Зенит» в РПЛ впервые с ноября 2017 года.
- Москвичи идут на 2-м месте в чемпионате с 43 очками в 21 туре.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.
Источник: «Матч ТВ»