Семшов сказал, благодаря кому «Спартак» вернулся в борьбу за чемпионство

Игорь Семшов оценил прогресс «Спартака» в сезоне-2024/25.

«От Станковича очень многое идет. Он дает карт‑бланш футболистам, правильно подсказывает. Показывает, как играли в Европе. Я согласен, если тренер футбольный, сам играл в футбол, то всем проще.

Если «Спартак» в этом году захочет не занять первое место, то ему нужно поменять Станковича на тех, которые у него были раньше. На нефутбольных.

«Спартак», безусловно, угадал и правильно сделал, что поставил футбольного тренера», – сказал Семшов.