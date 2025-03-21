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Николич сказал, когда были лучшие дни в его карьере

Сегодня, 21:55

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился воспоминаниями о работе в «Партизане».

  • В субботу команды проведут товарищеский матч в Белграде.
  • Начало игры – в 20:00 мск.

– В конце последнего сезона вашей работы в «Партизане» было большое празднование «золотого дубля». Матч активно освещался в медиа. Напоминает ли вам о том времени ажиотаж вокруг этой игры?

– Те дни были лучшими в моей карьере. Перед стадионом была целая река людей, и я желаю «Партизану», чтобы это повторилось.

– Следите ли вы за матчами «Партизана» в этом сезоне?

– У моей команды много матчей, мы постоянно путешествуем по России, поэтому я смотрел не все игры «Партизана». Но отмечу руку тренера, видно, что команда делает то, что ей всегда было характерно.

Это самая высокая похвала для моего коллеги: у всех своя философия футбола, но для меня главный критерий высокой оценки тренера – если я вижу, что команда на поле делает то, что хочет тренер.

Мы наблюдаем позитивное течение событий, и меня это радует. Конечно, желаю «Партизану» выиграть в этом и следующих годах много трофеев.

– Последний трофей «Партизана» был семь лет назад. Можно ли было предсказать такие события, когда вы покидали клуб?

– К сожалению, прошло даже больше семи лет. Но не нужно возвращаться в прошлое – да, у «Партизана» оно славное, об этом стоит помнить и этим стоит гордиться. Но нужно идти только вперед.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Партизан Николич Марко
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