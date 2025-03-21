В «Локомотиве» отреагировали на новость о скором уходе Севикяна

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о будущем Эдгара Севикяна.
Сообщалось, что в московском клубе не рассчитывают на игрока, вследствие чего он вернется в «Ференцварош» после истечения срока аренды.
«Эта информация – вброс. Она не соответствует действительности», – сказал Нагорных.
- Севикян – воспитанник «Локомотива».
- Рыночная стоимость атакующего полузащитника – 2,5 млн евро.
- В этом сезоне он провел 16 матчей и отдал 4 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»