В «Локомотиве» отреагировали на новость о скором уходе Севикяна

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о будущем Эдгара Севикяна.

Сообщалось, что в московском клубе не рассчитывают на игрока, вследствие чего он вернется в «Ференцварош» после истечения срока аренды.

«Эта информация – вброс. Она не соответствует действительности», – сказал Нагорных.