Гендиректор «Крыльев Советов» сделал заявление о будущем Осинькина

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прояснил ситуацию с главным тренером команды Игорем Осинькиным.
- Сообщалось, что убрать Осинькина могут до конца недели.
- Самарцы якобы рассматривали четырех тренеров ему на замену.
- Осинькин потребовал крупную неустойку. В итоге его оставили на посту.
«Друзья, всем привет. Хочу окончательно закрыть тему со слухами и вместе с вами настраиваться на предстоящие игры. Без вашей поддержки это просто невозможно!
Игорь Витальевич – наш тренер, полностью посвящает себя команде и делает все возможное для того, чтобы наши «Крылья» взлетели.
Все сплетни про неустойки или какие-то баснословные выплаты являются всего лишь сплетнями!
Последние несколько дней являются примером того, с какой скоростью распространяется недостоверная информация…
За время моей работы в клубе никаких финансовых требований Игорь Витальевич не выдвигал, ведь сейчас все мысли и силы направлены на тренировочный процесс.
Уверен, что наши парни ждут возможности вернуть доверие болельщиков. Надеюсь это произойдет уже в ближайших матчах!
Всем хорошей пятницы и выходных», – написал Тер-Абрамян в телеграм-канале.