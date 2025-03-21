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  • Гендиректор «Крыльев Советов» сделал заявление о будущем Осинькина

Гендиректор «Крыльев Советов» сделал заявление о будущем Осинькина

Сегодня, 20:08

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прояснил ситуацию с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

  • Сообщалось, что убрать Осинькина могут до конца недели.
  • Самарцы якобы рассматривали четырех тренеров ему на замену.
  • Осинькин потребовал крупную неустойку. В итоге его оставили на посту.

«Друзья, всем привет. Хочу окончательно закрыть тему со слухами и вместе с вами настраиваться на предстоящие игры. Без вашей поддержки это просто невозможно!

Игорь Витальевич – наш тренер, полностью посвящает себя команде и делает все возможное для того, чтобы наши «Крылья» взлетели.

Все сплетни про неустойки или какие-то баснословные выплаты являются всего лишь сплетнями!

Последние несколько дней являются примером того, с какой скоростью распространяется недостоверная информация…

За время моей работы в клубе никаких финансовых требований Игорь Витальевич не выдвигал, ведь сейчас все мысли и силы направлены на тренировочный процесс.

Уверен, что наши парни ждут возможности вернуть доверие болельщиков. Надеюсь это произойдет уже в ближайших матчах!

Всем хорошей пятницы и выходных», – написал Тер-Абрамян в телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Роберта Тер-Абрамяна
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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