Гендиректор «Крыльев Советов» сделал заявление о будущем Осинькина

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прояснил ситуацию с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Сообщалось, что убрать Осинькина могут до конца недели.

Самарцы якобы рассматривали четырех тренеров ему на замену.

Осинькин потребовал крупную неустойку. В итоге его оставили на посту.

«Друзья, всем привет. Хочу окончательно закрыть тему со слухами и вместе с вами настраиваться на предстоящие игры. Без вашей поддержки это просто невозможно!

Игорь Витальевич – наш тренер, полностью посвящает себя команде и делает все возможное для того, чтобы наши «Крылья» взлетели.

Все сплетни про неустойки или какие-то баснословные выплаты являются всего лишь сплетнями!

Последние несколько дней являются примером того, с какой скоростью распространяется недостоверная информация…

За время моей работы в клубе никаких финансовых требований Игорь Витальевич не выдвигал, ведь сейчас все мысли и силы направлены на тренировочный процесс.

Уверен, что наши парни ждут возможности вернуть доверие болельщиков. Надеюсь это произойдет уже в ближайших матчах!

Всем хорошей пятницы и выходных», – написал Тер-Абрамян в телеграм-канале.