Мамаев – о том, кто побьет рекорд Дзюбы: «Возможно, он даже в РПЛ не играет»

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал достижение Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Любой рекорд – большое событие, тем более в рамках России. Меня не сильно удивил вызов Дзюбы в сборную, потому что знаю Валерия Георгиевича (Карпина).

Объективно, Артем заслужил вызов в сборную и шанс побить рекорд. Предполагал, что Карпин его может вызвать.

Кто может побить рекорд Дзюбы? Кто же может это сейчас сказать? Неизвестно, как у кого сложится карьера.

То, что Дзюба добился такого успеха, он этого заслужил. А побить рекорд может кто угодно. Возможно, это сделает человек, который на данный момент даже в РПЛ не играет», – сказал Мамаев.