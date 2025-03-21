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  • Мамаев – о том, кто побьет рекорд Дзюбы: «Возможно, он даже в РПЛ не играет»

Мамаев – о том, кто побьет рекорд Дзюбы: «Возможно, он даже в РПЛ не играет»

Сегодня, 18:44

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал достижение Артема Дзюбы.

  • Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Любой рекорд – большое событие, тем более в рамках России. Меня не сильно удивил вызов Дзюбы в сборную, потому что знаю Валерия Георгиевича (Карпина).

Объективно, Артем заслужил вызов в сборную и шанс побить рекорд. Предполагал, что Карпин его может вызвать.

Кто может побить рекорд Дзюбы? Кто же может это сейчас сказать? Неизвестно, как у кого сложится карьера.

То, что Дзюба добился такого успеха, он этого заслужил. А побить рекорд может кто угодно. Возможно, это сделает человек, который на данный момент даже в РПЛ не играет», – сказал Мамаев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Мамаев Павел
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