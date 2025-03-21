Семак пожаловался на международную паузу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о влиянии на команду паузы на матчи сборных.

– Пауза в чемпионате сейчас на руку «Зениту», учитывая поражение от «Спартака», или, наоборот, как-то выбивает, как часто бывает во время матчей сборных, когда игроки приезжают издалека уставшие. Что вы скажете на этот счет?

– Я думаю, что в данном случае нет ни плюсов, ни минусов каких-то на эту паузу. Конечно, с точки зрения подготовки это минус. Команда долго готовится перед возобновлением чемпионата, играет четыре игры, а потом опять двухнедельная пауза.

Мы, конечно же, в большей степени переживаем за тех игроков, которых сейчас нет в команде. Будут ли они играть? Если будут, то сколько? В каком состоянии вернутся? Когда вернутся? Наверное, это самый важный для нас момент.