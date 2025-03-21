Реакция Кругового на вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, как отреагировал на включение защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный список национальной команды.

«Я нормально отнесся, когда увидел Дугласа Сантоса в расширенном составе сборной. Все понимаю. Марио же тоже вызывался в сборную. Если бы Дуглас попал в окончательный список, то конкурировали бы. Думаю, он соскучился по мне [смеется].

Дуглас меня преследует? Многие пишут об этом, ха-ха. Но я спокойно к этому отношусь», – сказал Круговой.