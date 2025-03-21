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Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Дании

Сегодня, 10:03

Главный тренер сборной Португалии высказался о поражении команды от Дании (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА в Копенгагене.

«Это был наш худший матч за последние два года. Дело было не в плане на игру, а в том, что мы не проявили себя в агрессивной обстановке. Но нам нужны подобные матчи. Дания была эффективна, Диогу Кошта дал нам возможность уверенно подойти к ответному матчу. Теперь нам понадобятся наши болельщики.

Нам не хватило интенсивности и сыгранности. Дания превосходила нас, но временами у нас были сложности из-за хороших действий отдельных игроков в обороне. Но нам нужны такие игры, как эта, чтобы совершенствоваться.

Мы вышли в четвертьфинал Лиги наций, но сегодня сыграли не на своем уровне, мы позволили Дании открыть счет в игре и допускали контратаки, часто теряли мяч. Но у нас есть еще один шанс, и нам нужны болельщики, чтобы показать свой уровень.

Мы должны контролировать игру, забивать, а нам этого не хватало. У Дании была четкая идея проводить быстрые атаки и разместить четверых или пятерых игроков в центральной зоне. Мы поздно включились, но настрой и игра Ренату Вейги, Рубена Диаша и Диогу Кошты оставляют нас в борьбе во втором матче», – сказал Мартинес.

  • В 1-м тайме Дания не реализовала пенальти, назначенный за игру рукой Ренату Вейги – Диогу Кошта отбил удар Кристиана Эриксена.
  • Единственный гол забил Расмус Хойлунд на 78-й минуте.
  • Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел полный матч.

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Источник: A Bola
Лига наций Португалия Дания Мартинес Роберто
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