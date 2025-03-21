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  • Захаров – об отстранении судьи Безбородова: «Его подставили, раздавили как таракана»

Захаров – об отстранении судьи Безбородова: «Его подставили, раздавили как таракана»

Сегодня, 00:14
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров поделился своим мнением о ситуации с отстранением судьи РПЛ Владислава Безбородова.

  • Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС в ноябре отстранила Безбородова от работы на матчах РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25.
  • Арбитр из Санкт-Петербурга отстранен за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие.
  • Ранее телеграм‑канал «Алe, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые якобы принадлежат Безбородову, где обсуждались решения других судей, а рефери называл себя так: «один остался, который умеет судить».
  • 51-летний Безбородов является рекордсменом среди судей по количеству матчей в чемпионатах России – 306 игр.
  • Петербуржец был самым возрастным арбитром в РПЛ.

– С Безбородовым темная история?

– Для меня – не темная. Все понятно.

– Тогда и мне расскажите.

– Вот точно так же однажды взломали мой аккаунт – и от имени Игоря Захарова написали какую-то ересь. То же самое сделали с Безбородовым. Отработанный фокус. Владислав – лучший судья в России за последние годы. Вы что с ним сотворили-то?!

– Думаете, его подставили?

– Это однозначно! Безбородов мне говорил: «Николаич, хочу отсудить 300 игр». Я отвечал: «Вот отсуди и заканчивай. Сразу же».

– Почему?

– Чтоб стать руководителем. А я бы стал у него советником.

– Всего лишь?

– А куда я – на костылях-то? Безбородов отсудил. Все рекорды побил, какие мог. Продолжил судить! Набираю ему: «Дурак!» А сейчас до него дозвониться не могу.

– Чувствовали, что его подставят?

– Разумеется. Я знал. Говорил ему: «Влад, тебе обязательно кинут подлянку». Что и случилось.

– Я потрясен. Значит, не он писал эти смешные глупости в телеграме?

– Да естественно! Это чушь какая-то! Он же не дурак. Как можно?

– Полагаете, Безбородов может как-то угрожать нынешнему руководству?

– Вполне. Он был первым претендентом, чтоб стать руководителем судей. Безбородов – парень очень умный. Талантливый. Авторитетный.

– Был действительно судьей номер один?

– А вы что, сомневаетесь? Кто лучше-то? А его растоптали за пять секунд. Как таракана. Когда Безбородов только начинал судить, меня люди из Питера просили помочь ему. Я все сделал. Я тогда был реально лучший арбитр страны. Оставался лучшим несколько лет. Практически все дерби отдавали мне. Был момент: в Москве шесть команд – и все шесть говорят: «Нас судить должен Захаров!». Шесть! А сейчас могу сказать, чем закончится этот чемпионат. Большим судейским скандалом.

– Почему?

– Кто-то не выдержит, сорвется. Вот в этот момент надо будет менять всех – и срочно возвращать Безбородова.

– Ваше ощущение: Безбородов вернется наверх?

– Думаю, да. Он просто обязан это сделать!

– Чтоб это произошло – что должно случиться?

– Для начала Безбородов должен поговорить со мной.

– Как думаете, когда созреет – чтоб хотя бы отвечать на звонки старых друзей?

– Трудно сказать. Я думаю, Безбородов сильно обиделся. Подставил кто-то из близких. В мою-то почту тоже залезли!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав
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Комментарии (1)
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FWSPM
1742507479
да выглядело действительно неправдоподобно
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