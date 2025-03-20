Дзюбе посоветовали пойти в политику

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает Артема Дзюбу готовым для политической карьеры.

«Дзюбу позвали, чтобы он побил рекорд. Безусловно, это важно для российского футбола. Ему желаю только удачи! Подошла бы ему политика? Всему свое время. Но он подходит по всем критериям. Пускай идет, если хочет. Он умеет общаться, его любят болельщики, и он их очень любит.

Вопрос в том, как относиться к делу. То что он умеет общаться и его все знают, – это хорошо. Следующий шаг – работа. Встречают по одежке, провожают по уму», – сказал Легков.