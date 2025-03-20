Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мама Дзюбы прокомментировала рекорд Артема

Сегодня, 17:43

Светлана Дзюба, мама форварда сборной России Артема Дзюбы, прокомментировала рекорд сына.

  • У Артема 31 гол за сборную России – больше всех в истории.
  • Накануне игрок поразил ворота Гренады (5:0).
  • Дзюба дебютировал за команду в 2011 году.

«Это неожиданно, обалденно, в шоке! Конечно, мы надеялись, мы хотели, особенно в сборной. Это было что-то. Спасибо всем, кто доверился Артему. Я всегда говорю всем знакомым, друзьям, что это не только его достижение.

Да, ему тоже хорошо, но ведь это достижение для всего российского футбола. Мы гордимся, что такого сына воспитали, что он оправдал все надежды, несмотря ни на что. Молодец!» – сказала Дзюба.

Еще по теме:
Дзюба и Карпин тепло попрощались после матча с Гренадой
Гурцкая, которого Дзюба назвал женщиной, прокомментировал рекорд Артема 1
Реакция Капелло на рекорд Дзюбы
Источник: odds.ru
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой прокомментировал факт, что Россия играет лучше всех в мире
17:26
Гурцкая, которого Дзюба назвал женщиной, прокомментировал рекорд Артема
17:06
1
Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии
16:30
ВидеоДзюба станцевал с исполнительницами хита «Сигма Бой»
16:04
3
Определился 1-й участник ЧМ-2026, прошедший отбор
15:38
ВидеоЭмоции мамы Дзюбы после рекорда сына
15:32
2
«Спартак» летом может купить форварда «Ахмата»
15:25
6
Мостовой прокомментировал рекорд Дзюбы
15:19
1
«Зенит» наказали за поведение Семака в матче со «Спартаком»
15:10
7
«Спартак» наказан многотысячным штрафом за матч с «Зенитом»
15:03
29
Все новости
Все новости
Мама Дзюбы прокомментировала рекорд Артема
17:43
ВидеоДзюба и Карпин тепло попрощались после матча с Гренадой
17:37
Впервые со времен Хиддинка за сборную России сыграл футболист «Химок»
17:19
Реакция Капелло на рекорд Дзюбы
16:57
ВидеоЭмоции мамы Дзюбы после рекорда сына
15:32
2
«Спартак» летом может купить форварда «Ахмата»
15:25
6
Мостовой прокомментировал рекорд Дзюбы
15:19
1
«Зенит» наказали за поведение Семака в матче со «Спартаком»
15:10
7
«Спартак» наказан многотысячным штрафом за матч с «Зенитом»
15:03
29
Капитан Гренады: «Россия выиграла бы ЧМ-2026»
14:58
7
Каррера описал Дзюбу двумя словами после его рекорда
14:52
Миранчук подешевел на Transfermarkt
14:41
2
Голенков прокомментировал интерес «Спартака»
14:18
1
Губерниев отреагировал на рекорд Дзюбы, напомнив о «рукастости» Артема
14:10
1
Карпин раскрыл вратаря, который сыграет с Замбией
14:02
7
Рабинер прокомментировал рекорд Дзюбы
13:51
В «Крыльях» приняли решение по Осинькину
13:43
3
Дзюба ответил, считает ли себя лучшим игроком в истории России
13:33
23-летний игрок Гренады сообщил, что учится в школе
13:13
5
Червиченко дал инсайд, что судьи получают специальную установку на матчи «Спартака»
12:58
40
КДК отменил удаление игрока «Факела» в матче с «Оренбургом»
12:44
3
Реакция экс-спартаковца Алекса на рекорд Дзюбы
12:38
1
Расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России
12:11
Расписание матчей РПЛ до конца сезона
12:04
Сотрудник «Спартака», которого обокрал Соболев, сообщил, что скажет Александру при встрече
11:43
9
Дзюба: «Я побил рекорд Кержакова – я красавчик»
11:35
11
Мостовой предложил список новых соперников для сборной России: «Не благодарите»
11:29
4
ФотоЗенитовец Энрике улетел c девушкой в Бразилию после поражения от «Спартака»
11:20
11
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 