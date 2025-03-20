Мама Дзюбы прокомментировала рекорд Артема

Светлана Дзюба, мама форварда сборной России Артема Дзюбы, прокомментировала рекорд сына.

У Артема 31 гол за сборную России – больше всех в истории.

Накануне игрок поразил ворота Гренады (5:0).

Дзюба дебютировал за команду в 2011 году.

«Это неожиданно, обалденно, в шоке! Конечно, мы надеялись, мы хотели, особенно в сборной. Это было что-то. Спасибо всем, кто доверился Артему. Я всегда говорю всем знакомым, друзьям, что это не только его достижение.

Да, ему тоже хорошо, но ведь это достижение для всего российского футбола. Мы гордимся, что такого сына воспитали, что он оправдал все надежды, несмотря ни на что. Молодец!» – сказала Дзюба.