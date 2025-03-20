Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой прокомментировал рекорд Дзюбы

Сегодня, 15:19

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил рекорд Артема Дзюбы.

  • Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Как относиться к рекорду Артема Дзюбы с учетом решающего гола в ворота Гренады?

– Ну как относиться? Что тут скажешь? Конечно, все хотят поучаствовать.

Я и многие игроки моего поколения хотят поиграть с Кубой, Гренадой, Таиландом, Монголией. Мы бы тоже забили.

Но это не к рекорду относится, правильно? Ну, вызвали Артема в сборную, а когда он был нужен в матче против Хорватии [в отборе на ЧМ-2022], он почему-то не вызывался. Сказали, что он не в форме.

Сейчас о ценностях вообще никто не думает, не смотрит. Вы же видите, что происходит.

– Получается, про рекорд забыли и идем дальше?

– А как еще? Все, кто играл в футбол, так и рассуждают.

Еще по теме:
Эмоции мамы Дзюбы после рекорда сына
Каррера описал Дзюбу двумя словами после его рекорда
Губерниев отреагировал на рекорд Дзюбы, напомнив о «рукастости» Артема
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определился 1-й участник ЧМ-2026, прошедший отбор
15:38
«Спартак» летом может купить форварда «Ахмата»
15:25
Мостовой прокомментировал рекорд Дзюбы
15:19
«Спартак» наказан многотысячным штрафом за матч с «Зенитом»
15:03
10
Каррера описал Дзюбу двумя словами после его рекорда
14:52
Губерниев отреагировал на рекорд Дзюбы, напомнив о «рукастости» Артема
14:10
Карпин раскрыл вратаря, который сыграет с Замбией
14:02
2
Рабинер прокомментировал рекорд Дзюбы
13:51
В «Крыльях» приняли решение по Осинькину
13:43
3
Дзюба ответил, считает ли себя лучшим игроком в истории России
13:33
Все новости
Все новости
ВидеоЭмоции мамы Дзюбы после рекорда сына
15:32
«Зенит» наказали за поведение Семака в матче со «Спартаком»
15:10
Капитан Гренады: «Россия выиграла бы ЧМ-2026»
14:58
1
Миранчук подешевел на Transfermarkt
14:41
Голенков прокомментировал интерес «Спартака»
14:18
Губерниев отреагировал на рекорд Дзюбы, напомнив о «рукастости» Артема
14:10
Карпин раскрыл вратаря, который сыграет с Замбией
14:02
2
Рабинер прокомментировал рекорд Дзюбы
13:51
В «Крыльях» приняли решение по Осинькину
13:43
3
Дзюба ответил, считает ли себя лучшим игроком в истории России
13:33
23-летний игрок Гренады сообщил, что учится в школе
13:13
3
Червиченко дал инсайд, что судьи получают специальную установку на матчи «Спартака»
12:58
35
КДК отменил удаление игрока «Факела» в матче с «Оренбургом»
12:44
2
Реакция экс-спартаковца Алекса на рекорд Дзюбы
12:38
1
Расписание ближайших матчей Фонбет Кубка России
12:11
Расписание матчей РПЛ до конца сезона
12:04
Сотрудник «Спартака», которого обокрал Соболев, сообщил, что скажет Александру при встрече
11:43
4
Дзюба: «Я побил рекорд Кержакова – я красавчик»
11:35
11
Мостовой предложил список новых соперников для сборной России: «Не благодарите»
11:29
4
ФотоЗенитовец Энрике улетел c девушкой в Бразилию после поражения от «Спартака»
11:20
9
Позиция РФС по возможному назначению Карпина в «Динамо»
10:55
1
«Выставочный матч для бенефиса Дзюбы»: Ташуев – об игре Россия – Гренада
10:45
1
Карпин высказался о потенциальном матче Россия – США
10:36
1
ВидеоДзюба выложил новое видео после матча с Гренадой
10:28
2
Ловчев: «Мы с Геничем и Радимовым забили бы Гренаде 20 штук»
10:18
6
Халк дал совет Дзюбе после рекорда
09:50
8
«Это мой краш, хоть он и некрасивый»: Дзюба признался в любви к российскому тренеру
09:46
2
Хиддинк назвал лучшего игрока в истории России – это не Аршавин
09:39
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 