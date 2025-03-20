Мостовой прокомментировал рекорд Дзюбы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил рекорд Артема Дзюбы.

Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Как относиться к рекорду Артема Дзюбы с учетом решающего гола в ворота Гренады?

– Ну как относиться? Что тут скажешь? Конечно, все хотят поучаствовать.

Я и многие игроки моего поколения хотят поиграть с Кубой, Гренадой, Таиландом, Монголией. Мы бы тоже забили.

Но это не к рекорду относится, правильно? Ну, вызвали Артема в сборную, а когда он был нужен в матче против Хорватии [в отборе на ЧМ-2022], он почему-то не вызывался. Сказали, что он не в форме.

Сейчас о ценностях вообще никто не думает, не смотрит. Вы же видите, что происходит.

– Получается, про рекорд забыли и идем дальше?

– А как еще? Все, кто играл в футбол, так и рассуждают.