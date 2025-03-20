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Рабинер прокомментировал рекорд Дзюбы

Сегодня, 13:51

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер написал текст по поводу рекорда Артема Дзюбы.

  • Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Ну что ж, теперь Дзюба – и рекордсмен по голам сборной России. И я не склонен пользоваться глаголами вроде «наныл». Поскольку в данном случае – реально наиграл на конкретное приглашение, сколько бы ему ни было лет (а кого звать-то сейчас из форвардов, если не его?). И это, между прочим, первый его матч и первый гол за национальную команду с февраля 2022 года, когда ее отстранили от международных соревнований, и ее уделом стало играть с брунеями и гренадами.

Идея РФС с первым символическим пасом Кержакова на Дзюбу – тоже вполне себе изящная. Не знаю, насколько просто было ее реализовать, но то, что они оказались в центре поля вместе и устроили перепасовочку, а потом обнялись, – правильно и приятно.

30 с копейками голов – рекорд так себе, на что верно указал, проиллюстрировав это списком, коллега Андронов. Но уж какой есть, и не надо его стесняться. Отыграли историю настолько хорошо, насколько сегодня и с таким соперником это было возможно. Совместная пресс-конференция Валерия Карпина и Дзюбы (и та получилась шумной, что и требовалось всем сторонам), потом символический удар Кержакова и, наконец, сам гол. Хотя громче было бы, конечно, если бы НЕ забил.

Вообще не верю, что Карпина «нагнули». Но легко поверю в его озорство: а дай-ка возьму и позову Дзюбу, когда этого уже никто давно не ждет! Он же, как и Артeм, многое делает вопреки. Ожиданиям, общественному мнению, чему угодно. Ожидал кто-то его ухода из «Ростова» в этот конкретный момент? Вот так же и с вызовом Дзюбы.

Интересно, что будет дальше, когда он побьет все рекорды (следующий – Лоськова). Потеряет ли сразу вкус к игре – или сохранит его безотносительно личных достижений. Если первое – не готов осуждать.

Но верю во второе при одном условии. Если его продолжат как-нибудь провоцировать и задевать за живое.

Артeм просыпается только тогда. Он – человек негативной мотивации. Его право. Главное, что просыпается, выходит на поле и делает дело.

И он – персонаж. Крайне спорный, да. Говорящий быстрее, чем думающий. Вечно вляпывающийся в какие-то истории.

Но далеко не безликий. И его еще долго после окончания карьеры будут вспоминать. Разными словами. Но будут. В безвестности он не растворится», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем
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