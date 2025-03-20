Дзюба ответил, считает ли себя лучшим игроком в истории России

Нападающий сборной России Артем Дзюба дал комментарий после рекорда.

Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Считаю ли себя лучшим в истории? Нет. В любом случае, сколько мне отведено, хочется закрепить этот результат, а в будущем наслаждаться. Если кто-то в будущем побьет рекорд, буду только счастлив», – сказал Дзюба.