Хиддинк назвал лучшего игрока в истории России – это не Аршавин

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на рекорд Артема Дзюбы.

Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Ожидали, что Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в истории сборной России? Все-таки был Кержаков и его рекорд казался незыблемым.

– Скажу так: Артем – легенда российского футбола! Он теперь бесспорно лучший, и хочется его поздравить с этим рекордом.