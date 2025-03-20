Директор РФС: «Рекорд Дзюбы – это дань уважения заслугам большого игрока, на которого молились 40 миллионов человек»

Кирилл Терешин, директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС, оценил организацию товарищеского матча Россия – Гренада (5:0).

«Сборная России – это про огромную страну, миллионы людей и праздник, который их должен объединить. В отличие от РПЛ, портрет болельщика национальной команды – принципиально иной, как и масштаб интереса. Он не индустриальный, не спортивный, от того часть футбольной общественности нередко пытается иронизировать или даже критиковать само существование и проводимые в последние годы матчи нашей команды. Для меня ответ на это – вчерашние искренние эмоции двух легенд – Артема Дзюбы и Саши Кержакова. Радость и слезы их родных и близких на стадионе.

Только за вчерашний вечер и сегодняшнее утро мне в личку написали больше десяти человек, чьи дети просят видео с выступления девчонок перед матчем… с Гренадой. С которыми, кстати, вчера по дороге на трибуны фотографировался каждый второй болельщик с ребенком.

А рекорд Артeма, помимо, популяризации, – это и дань уважения труду и заслугам большого футболиста, на которого больше 40 миллионов человек молились всего 7 лет назад. Люди склонны ошибаться, обижаться, – это нормально. Но забывать историю страны не нужно», – написал Терешин.