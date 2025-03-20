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Сергеев: «Дзюба стал легендой»

Сегодня, 08:48
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Форвард сборной России Иван Сергеев прокомментировал рекорд Артема Дзюбы.

  • Артем забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
  • Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
  • Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Когда Дзюба подошел меняться, я поздравил его, сказал «молодец» и вышел на поле. Думаю, что он это заслужил, сегодня его день. Смотрелось, как будто играли на него. Думаю, что после забитого мяча он выдохнул. Мы все ждали, когда он забьет. По российским меркам можно сказать, что Дзюба стал легендой, есть чему у него поучиться.

Нужно делать свои наигровки, что от нас требует тренер и готовиться к тому, когда нас допустят. Что требуют, то мы и добавляем. Все ждут, не только мы, будем очень рады возвращению на международную арену», – сказал Сергеев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон Россия Дзюба Артем Сергеев Иван
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Комментарии (2)
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nik55
1742451549
не смеши народ
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АК 68
1742452309
Гроза Лихтенштейна, Сан-Марино и Гренады
Ответить
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