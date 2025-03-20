Тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на рекорд Дзюбы в сборной России

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал достижение Артема Дзюбы.

Форвард забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Поздравляю Артeма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям.

Дзюба – лучший форвард в истории российской современности. Желаю ему не останавливаться на достигнутом и сделать всe максимально от себя зависящее, чтобы в каждом матче быть максимально полезным для «Акрона».

С ним мы становимся ещe сильнее, с ним растут быстрее наши футболисты – это важно для нашего клуба и подрастающего поколения.

Нашим воспитанникам повезло, что они видят всe это воочию, могут пересечься с Артeмом, поговорить и попросить совета – по сути, он является их одноклубником.

Это великая история для клуба, у которого уже сейчас зарождаются традиции», – сказал Тедеев.