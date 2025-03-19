Карпин высказался о рекорде Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал достижение Артема Дзюбы.
- Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.
- Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.
- Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
– Артема все поздравили, слава Богу, всe сложилось, как многие и хотели.
– Аршавин сказал, что 31 гол за сборную – это мало.
– Это много, конечно. Немаленькая цифра, мягко говоря.
– Какие были первые эмоции, когда Артем Дзюба забил?
– Первые мысли: «Все идеально складывается. Счет 3:0, Артем забил».
Нельзя сказать, что все было запланировано, но все получилось идеально.
Источник: «Матч ТВ»