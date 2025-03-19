Реакция Губерниева на рекордный гол Дзюбы в сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал достижение Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» забил Гренаде (5:0) в товарищеском матче.

Дзюба отличился 31-м голом в составе сборной России.

Он побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

– Что скажете о рекорде Дзюбы?

– Поздравляем Артема! Он шел к этому долго, наступал на горло собственной песне, но главное – забил.

Он – большой молодец, можно порадоваться и бросать в воздух чепчики.

– Теперь можно сказать, что Дзюба – лучший российский нападающий в 21-м веке?

– Один из лучших – это точно. В футболе голы – это понятно, но есть еще коэффициент полезного действия, мотор на поле и в раздевалке.

Дзюба всем этим качествам соответствует. Может быть, не буду называть его лучшим, условно говоря, чем он лучше Кержакова? Но то, что он один из лучших – это факт.