Дзюба сообщил, когда закончит карьеру

Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба сообщил, что закончит карьеру в течение 2025-2026 годов.

«Ради ЛЧ я бы был готов поехать хоть куда-то. Но мне рассказали, что там, в Казахстане, такие искусственные поля, что я прям там сразу и закончу.

Летом надо сесть и понять, что делать в своей жизни. Годик, может, ещe и поиграю, но не более», – сказал игрок.