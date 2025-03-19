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  • Мостовой высказался о матче Россия – Гренада: «Я не критикую, а говорю правду»

Мостовой высказался о матче Россия – Гренада: «Я не критикую, а говорю правду»

Сегодня, 19:40
3

Александр Мостовой дал комментарий по поводу ожиданий от товарищеской встречи между сборными России и Гренады.

«По-футбольному ничего не жду от этого матча. Выиграют 7:0 или 8:0, какая разница? Какая польза от этого?

У нас все кричат, что нужно играть, нужно прогрессировать, но какое может быть развитие, когда играешь с командой со 174-го места в рейтинге ФИФА?

Я не критикую, а говорю правду. Вот будем играть с Замбией, я такого говорить не буду.

Поверьте мне, тренерский штаб тоже все понимает. Другое дело, что не надо делать из этого шоу и кричать: «Мы обыграем гренадцев». Не надо кричать, что какая-то польза будет в футбольном плане», – сказал Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Гренада Россия Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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Таврида
1742403630
Тут Мостовой совершенно прав, смысла в этой игре нет. Нужно обкатывать молодняк, готовить к баталиям на ЧМ и ЧЕ, а не набивать стату престарелому отказнику. Деньги на ветер, время на ветер...
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Джули
1742404168
Дзюба молодец! Наколотит и саудитам и ребятам с карибского пляжа. Ура, победим с таким футболом! Жаль, к нам в дом отдыха пенсионеров они не приехали. Мы б им надрали зад!
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САДЫЧОК
1742407017
Карпин вон из сборной! Позорище Сборная играет на одно бревно!
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