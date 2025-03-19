Мостовой высказался о матче Россия – Гренада: «Я не критикую, а говорю правду»

Александр Мостовой дал комментарий по поводу ожиданий от товарищеской встречи между сборными России и Гренады.

«По-футбольному ничего не жду от этого матча. Выиграют 7:0 или 8:0, какая разница? Какая польза от этого?

У нас все кричат, что нужно играть, нужно прогрессировать, но какое может быть развитие, когда играешь с командой со 174-го места в рейтинге ФИФА?

Я не критикую, а говорю правду. Вот будем играть с Замбией, я такого говорить не буду.

Поверьте мне, тренерский штаб тоже все понимает. Другое дело, что не надо делать из этого шоу и кричать: «Мы обыграем гренадцев». Не надо кричать, что какая-то польза будет в футбольном плане», – сказал Мостовой.