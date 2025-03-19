Селюк: «Если Россия забьет Гренаде меньше пяти голов – можно смело засчитывать поражение»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от товарищеской встречи между сборными России и Гренады.

– Сколько сборная России забьет Гренаде?

– Вспомните, как мы сыграли с Таджикистаном со счетом 0:0. Понятно, что Гренада – хлипкая команда, но если сборная России забьет меньше пяти голов им – можно смело засчитывать поражение. Посмотрим, что они покажут сегодня.