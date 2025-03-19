Селюк: «Если Россия забьет Гренаде меньше пяти голов – можно смело засчитывать поражение»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от товарищеской встречи между сборными России и Гренады.
– Сколько сборная России забьет Гренаде?
– Вспомните, как мы сыграли с Таджикистаном со счетом 0:0. Понятно, что Гренада – хлипкая команда, но если сборная России забьет меньше пяти голов им – можно смело засчитывать поражение. Посмотрим, что они покажут сегодня.
- Россия примет Гренаду сегодня в 20:00 мск.
- Матч пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»