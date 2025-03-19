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28-я сборная мира не сыграет с Россией: известна причина

Сегодня, 16:29
2

Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар подтвердил, что товарищеского матча со сборной России в 2025 году не будет.

Ранее о такой возможности говорили министр спорта России Михаил Дегтярев и президент РФС Александр Дюков.

«В этом году у нас не осталось слотов для игры с Россией, у нас нет свободной даты для этого товарищеского матча.

Летом у нас будет тур по США, и мы уже об этом объявили. Осенью будут только официальные игры в соответствии с международным календарем.

Возможен ли матч в следующем году? Пока у нас не составлен календарь, мы будем смотреть.

Лучше дождаться официальных дат и объявлений, тогда можно будет планировать соперников для товарищеских игр», – сказал Тозар.

  • Россия сыграет с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).
  • Турция – 28-я сборная в рейтинге ФИФА.
  • Российские команды отстранены от международных турниров более 3 лет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Товарищеские матчи Россия Турция
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Комментарии (2)
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FFR
1742393388
На хрен Дзюба сдался туркам ))
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subbotaspartak
1742394330
Турецкий гамбит...
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