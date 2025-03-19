Ямаль рассказал, как соблюдает пост во время Рамадана

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о своем распорядке дня в период Рамадана.
В течение священного для мусульман месяца (с 1 по 30 марта в 2025 году) верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката.
«Сегодня я встал в четыре часа утра и плотно позавтракал. Потом я могу встать позже остальных, потому что пропускаю завтрак с командой.
Затем я иду тренироваться, а потом ухожу в свою комнату, чтобы помолиться.
И так до тех пор, пока не наступит время, когда можно прервать пост», – рассказал 17-летний футболист.
- Ямаль – воспитанник «Барселоны».
- Он играет за главную команду с 15 лет.
- Клубные врачи разработали для него специальную диету на период Рамадана.
Источник: AS