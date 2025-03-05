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В «Барселоне» разработали специальную диету для Ямаля

Вчера, 21:00
2

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль соблюдает правила Рамадана.

В течение священного для мусульман месяца (с 1 по 30 марта в 2025 году) верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката.

В связи с этим врачи каталонского клуба разработали специальную диету для футболиста. Этот план питания должен помочь ему легче перенести пост и минимизировать последствия дневного голодания.

  • Ямаль – воспитанник «Барселоны».
  • Он играет за главную команду с 15 лет.
  • Статистика флангового нападающего: 86 матчей, 18 голов, 23 ассиста.

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Источник: AS
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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Комментарии (2)
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мАсквобадгуно
1741199875
1 лепесток в день, с молодой веточки дерева.
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7:1
1741203640
дикие люди.
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