В «Барселоне» разработали специальную диету для Ямаля

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль соблюдает правила Рамадана.

В течение священного для мусульман месяца (с 1 по 30 марта в 2025 году) верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката.

В связи с этим врачи каталонского клуба разработали специальную диету для футболиста. Этот план питания должен помочь ему легче перенести пост и минимизировать последствия дневного голодания.