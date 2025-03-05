В «Барселоне» разработали специальную диету для Ямаля

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль соблюдает правила Рамадана.
В течение священного для мусульман месяца (с 1 по 30 марта в 2025 году) верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката.
В связи с этим врачи каталонского клуба разработали специальную диету для футболиста. Этот план питания должен помочь ему легче перенести пост и минимизировать последствия дневного голодания.
- Ямаль – воспитанник «Барселоны».
- Он играет за главную команду с 15 лет.
- Статистика флангового нападающего: 86 матчей, 18 голов, 23 ассиста.
Источник: AS