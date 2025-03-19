Юран оценил перспективы «Зенита» стать чемпионом

Сергей Юран высказался о шансах «Зенита» выиграть РПЛ в седьмой раз подряд.

После 21 тура петербуржцы идут на 3-м месте в чемпионате.

Они уступают «Спартаку» только по дополнительным показателям (преимущество в личных встречах).

Лидирует в лиге «Краснодар» с 3-очковым отрывом.

– Нет ли ощущения, что чемпионство уплывает из рук «Зенита»?

– Что значит уплывает? Еще есть девять туров, и они отстают на три очка от первого места. Наверное, так можно будет сказать по окончании сезона, что чемпионство уплыло или убежало.

Если брать по матчу со «Спартаком», то «Зенит» был немножко не похож на себя. А по чемпионству... Еще девять туров, это очень много.

Если бы было два тура, то можно было бы допустить, что чемпионство уплывает. Как говорится, все только начинается.

– Как считаете, хватает ли сейчас «Зениту» креативности в атаке?

– Наверное, некорректно будет что-то говорить о коллеге. Он [Сергей Семак] знает, как и что работает. Есть теоретики, которые не тренируют, может, они что-то могут сказать.