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Мостовой не исключил появления на матче Россия – Гренада

Сегодня, 12:56
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Бывший поглузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Гренадой

– Планируете смотреть матч сборной России с Гренадой?

Может, даже на стадион поеду! Увижу своими глазами это произведение искусства. Всe-таки в своей футбольной жизни я не сталкивался с командами уровня торгового центра! Поэтому заеду посмотреть. Возьму с собой бутсы и форму – может, тоже в конце выпустят, чтобы забил парочку голов и поставил какой-нибудь рекорд.

А если серьeзно, что тут можно говорить? Мы уже увидели команды уровня Кубы и Брунея. Если мы говорим о футбольном шоу, посидим и посмеeмся. А если мы говорим о футболе, то тут нечего обсуждать.

  • Игра пройдет в Москве и начнется в 20:00.
  • Гренада занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 34-е.

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Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Гренада Россия Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Benifacto
1742379328
БОМБАРДИР может всеже Валеру Карпина послушаем, и не будем о человеке который не в себе постоянно писать его мысли, слова, он уже просто задолбал своей тупостью и пафосом...всех тошнит от него уже, ну честно хватит про него каждый день ПОЖАЛУСТА!!!!
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