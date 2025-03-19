Мостовой не исключил появления на матче Россия – Гренада

Бывший поглузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Гренадой

– Планируете смотреть матч сборной России с Гренадой?

– Может, даже на стадион поеду! Увижу своими глазами это произведение искусства. Всe-таки в своей футбольной жизни я не сталкивался с командами уровня торгового центра! Поэтому заеду посмотреть. Возьму с собой бутсы и форму – может, тоже в конце выпустят, чтобы забил парочку голов и поставил какой-нибудь рекорд.

А если серьeзно, что тут можно говорить? Мы уже увидели команды уровня Кубы и Брунея. Если мы говорим о футбольном шоу, посидим и посмеeмся. А если мы говорим о футболе, то тут нечего обсуждать.