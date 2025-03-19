Радимов высказался об адаптации Луиса Энрике

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владислав Радимов считает, что нападающий петербуржцев Луис Энрике еще не до конца адаптировался к чемпионату России.

«Луису Энрике еще предстоит пройти путь адаптации. К «Зениту», может, он уже адаптировался. Теперь нужно еще привыкнуть к нашему чемпионату. Это должно произойти со временем.

Помните, у Малкома адаптация проходила больше года, прежде чем мы увидели его настоящим. Так и здесь – нужно время», – сказал Радимов.